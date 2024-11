Volotea inaugure des nouvelles destinations au départ de Brest

Article publié le 27 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a lancé des vols directs vers Londres, Strasbourg, Ténérife et Lanzarote.

Volotea poursuit son expansion depuis l’Aéroport Brest Bretagne en inaugurant quatre nouvelles routes dès ce mois de novembre. Ainsi, la compagnie aérienne a lancé des vols directs vers Londres, Strasbourg, Ténérife et Lanzarote.

La liaison vers Londres, a été lancé le 7 novembre dernier, Volotea propose deux vols par semaine, les jeudis et dimanches. Dès avril 2025, les fréquences passeront aux lundis et jeudis.

La ligne à direction de Strasbourg a également été lancée le 7 novembre dernier, à raison de 2 vols par semaine les jeudis et dimanches.

Enfin, les lignes vers Ténérife et Lanzarote, ont été lancées le 9 novembre dernier, à raison d'un vol par semaine chaque samedi.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Ces nouvelles destinations marquent un pas de plus dans notre engagement à offrir aux Bretons des horizons variés, accessibles et de qualité. Depuis plus de dix ans, Volotea accompagne la connectivité de la région, et aujourd’hui, nous sommes fiers de consolider encore un peu plus notre offre en Finistère. Nos équipes et l’Aéroport de Brest Bretagne ont travaillé main dans la main pour répondre aux attentes de nos passagers, et ces nouvelles liaisons illustrent notre volonté d’ancrer durablement notre présence en Finistère. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle aventure avec les Bretons, en leur proposant toujours plus de destinations captivantes et adaptées à leurs envies."

Claude Arphexad, Directeur de l’aéroport Brest Bretagne a déclaré : "A l’Ouest, le ciel s’élargit ! Nous accueillons avec plaisir ces quatre nouvelles destinations qui améliorent considérablement la connexion de notre territoire. Ainsi, les distances séparant la métropole brestoise et le monde se réduisent. Un grand merci à la compagnie Volotea de cet accroissement d’activité qui répond à la demande des Bretons."





