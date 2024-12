Air France-KLM étend sa présence en Arabie Saoudite

Article publié le 15 décembre 2024 par David Dagouret

En marge du Forum franco-saoudien de l'investissement à Riyad (Royaume d'Arabie Saoudite), Air France-KLM a annoncé son intention d'étendre sa présence en Arabie Saoudite, avec le lancement prochain d'une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Riyad, opérée par Air France, au cours de l'été 2025.

Cette annonce a été faite en présence du vice-ministre du tourisme pour les affaires internationales, Sultan AlMusallam. Elle intervient quelques jours avant que Transavia, la branche low-cost d'Air France-KLM, ne lance des liaisons vers Djeddah au départ de Paris-Orly et de Lyon.

Avec ces nouveaux services, les trois compagnies du groupe Air France-KLM (Air France, KLM et Transavia) desserviront le Royaume d'Arabie Saoudite, KLM desservant déjà Riyad et Dammam au départ de son hub de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol.

Air France-KLM est soutenu dans ces développements par le Saudi Air Connectivity Program, un programme du gouvernement saoudien.

Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, a déclaré : "L'Arabie Saoudite s'impose rapidement comme une destination de classe mondiale et une porte d'entrée essentielle. Nous sommes ravis de soutenir le Royaume dans ce nouveau chapitre en développant nos connexions et en renforçant celles qui existent déjà, et nous remercions le Saudi Air Connectivity Program pour son précieux soutien."

Majid Khan, directeur général du programme Air Connectivity, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Air France dans le Royaume, dans le cadre de nos efforts plus larges visant à accroître la connectivité aérienne vers des destinations clés et à faire en sorte que les voyages dans le Royaume se déroulent sans encombre. La connectivité aérienne offre un immense potentiel pour stimuler le développement du tourisme. L'ouverture de vols directs d'Air France-KLM entre l'aéroport international King Khalid de Riyad et l'aéroport Charles de Gaulle de Paris à partir de l'été 2025 permettra à des milliers de touristes supplémentaires de voyager dans les deux sens entre nos deux grands pays."





