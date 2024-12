Aircalin commande des Airbus A350

Article publié le 23 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie calédonienne a signé un contrat pour l'acquisition de deux A350-900.

Le 12 décembre dernier, au lendemain de l'inauguration de son vol Nouméa-Paris, Aircalin a annoncé une commande portant sur l'acquisition de deux long-courriers A350-900 auprès d'Airbus.

La flotte de gros-porteurs de la compagnie comprend actuellement deux A330neo. La compagnie prévoit de configurer ses A350 en trois classes premium pouvant accueillir plus de 320 passagers. Cette configuration comprendrait une classe affaires élargie et représenterait une augmentation de capacité de 15 % par rapport à l'A330neo.

À la fin du mois de novembre 2024, l'A350 compte plus de 1 300 commandes auprès de 61 clients dans le monde entier.

Georges Selefen, PDG d'Aircalin a déclaré : "Dans le cadre de notre partenariat de longue date avec Airbus, nous avons choisi l'A350-900 pour compléter notre flotte dans les années à venir. Ces appareils sont indispensables à l'exploitation de notre ligne Nouméa-Paris via Bangkok, récemment inaugurée. Ils nous ouvriront les portes du très long-courrier et permettront à Aircalin de poursuivre sa stratégie de développement."

Benoit de Saint-Exupery, vice-président exécutif chargé des ventes de la division Avions commerciaux a déclaré : "Nous nous réjouissons de la décision d'Aircalin d'ajouter l'A350 à sa flotte. Cela permettra à Aircalin de développer son potentiel et d'ouvrir davantage de lignes long-courriers. Cette commande confirme une fois de plus que l'A350 est le leader incontesté du long-courrier, qu'il offre un service économe en carburant sur certains des réseaux les plus longs du monde, tout en offrant aux passagers les plus hauts niveaux de confort."





