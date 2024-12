British Airways dévoile sa nouvelle première classe (photos)

Article publié le 8 décembre 2024 par David Dagouret

La nouvelle cabine fait partie des plans de modernisation de l' Airbus A380.

British Airways a dévoilé son tout nouveau siège de sa première classe. La nouvelle cabine fait partie des plans de modernisation de l' Airbus A380 de la compagnie aérienne, qui devrait prendre son envol à la mi-2026.

Le siège a été conçu par des designers experts et des fabricants de toutes les régions de Grande-Bretagne et d'Irlande, y compris Londres, Glasgow, West Yorkshire, Kilkeel et Dublin.

Le nouveau siège a une largeur de 36,5 pouces, une longueur de lit de 79 pouces, un écran de télévision 4K de 32 pouces, un éclairage d'ambiance réglable comprenant des scènes telles que "relax", "diner" et "cinéma". Le siège peut être réglé d'une pression sur un bouton et se trouve à l'intérieur d'un mur incurvé de 60 pouces.

Pour les clients voyageant ensemble au centre de la cabine, la cloison coulissante s'ouvre pour créer un espace salon partagé, et les tables escamotables permettent aux clients de profiter d'un "dîner entre amis" dans le siège avec leur compagnon de voyage.

La suite est équipée de stores activés par des boutons situés sur le panneau de commande interne pour les trois fenêtres de chaque siège. Les clients peuvent également utiliser la toute nouvelle fonctionnalité "ne pas déranger" du siège sur sa tablette de commande sans fil, qui avertit l'équipage.

Calum Laming, Chief Customer Officer de British Airways, a déclaré : "Nous sommes incroyablement fiers de lancer la nouvelle ère de First, qui repousse les limites du confort, du luxe et de la modernité, en tenant compte des préférences et des attentes des clients dans les moindres détails. Cette évolution, associée à nos incroyables collègues qui offrent un service de classe mondiale, suite au lancement de notre programme First Service Specialists, ainsi qu'aux nombreux avantages des vols First tels que l'accès à la première aile, l'accès à nos salons primés, y compris la salle Concorde, et l'embarquement prioritaire, nous permet de croire que nous offrons une combinaison gagnante pour faire vivre une expérience extraordinaire à nos clients."





