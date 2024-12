Corsair et l’ESTACA s’associent pour former des ingénieurs

Article publié le 24 décembre 2024 par David Dagouret

Ce tout premier partenariat est conclu pour une durée de 3 ans.

La compagnie aérienne Corsair et l’ESTACA, école d’ingénieurs post-bac spécialisée dans les transports et la mobilité durable, ont annoncé avoir signé un partenariat.

L’objectif de ce partenariat est de renforcer les liens entre le monde académique et l’industrie aéronautique, afin de sensibiliser la nouvelle génération d’ingénieurs aux enjeux techniques et environnementaux du secteur.

A travers ce partenariat, les futurs ingénieurs aéronautiques pourront s’imprégner des enjeux actuels du secteur, grâce à l’intervention d’ingénieurs Corsair pendant leur formation, mais également la proposition de projets d’études industrielles en lien avec les défis réels auxquels font faces les compagnies aériennes.

Des conférences et débats à thèmes seront également proposés et animés par plusieurs experts de la compagnie aérienne, pour sensibiliser les étudiants à des sujets tels que l’optimisation des opérations de vol ou encore la réduction de l’empreinte carbone d’une compagnie aérienne. De même, l’accueil d’étudiants au sein du hangar de maintenance de Corsair leur permettra de se familiariser avec la réalité du terrain.

Les futurs ingénieurs bénéficieront en outre de l’accompagnement de la compagnie dans leur projet professionnel, par le biais d’offres de stage, ou encore de simulation d’entretiens d’embauche.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général Corsair a déclaré : "La formation et l’insertion professionnelle des jeunes est l’un des piliers de la politique de responsabilité sociétale et environnementale de Corsair. Nous croyons fermement en l’importance de la formation de cette nouvelle génération d’ingénieurs en aéronautique, qui aura de nombreux défis à relever pour accompagner la mutation de notre secteur. Mettre à profit notre expertise pour contribuer à leur formation était donc pour nous une évidence."

Arnaud Marfurt, Président ESTACA a déclaré : "Ce partenariat est une alliance mutuellement bénéfique pour Corsair et l’ESTACA qui partagent de nombreuses valeurs communes, dont l’excellence et le savoir-faire. Forts de ces valeurs essentielles face aux mutations du secteur aéronautique, nous allons œuvrer ensemble à former des ingénieurs toujours plus en phase avec les besoins de la filière. L’objectif est de diplômer des ingénieurs prêts à innover pour répondre aux défis de demain."





