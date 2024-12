Dan Air inaugure sa ligne entre Paris-Beauvais et Bacău (Roumanie)

Article publié le 26 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie roumaine opérera cette liaison à raison de deux vols par semaine.

Dan Air a inaugué, le 16 décembre dernier, sa nouvelle liaison entre l'aéroport de Bacău (Roumanie) et l'aéroport de Paris-Beauvais. Il s'agit de la 6e destination roumaine depuis l'aéroport de Beauvais.



Dan Air, compagnie aérienne roumaine basée à Bacău, poursuit son expansion en Europe. Elle avait annoncé mi-juin qu’elle ajoutait la plateforme beauvaisienne à son réseau de lignes. Elle opère désormais une ligne vers Bacău (Roumanie), à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi).



Anthony MARTIN, Président Exécutif de Bellova, a déclaré : "la Roumanie est devenue le deuxième marché européen au départ de l’aéroport Paris-Beauvais, et cette sixième destination roumaine conforte l’importance des liens que nous entretenons maintenant avec ce pays grâce aux compagnies aériennes. C’est aussi pour l’aéroport une excellente nouvelle d’accueillir une nouvelle compagnie, Dan Air, qui contribue dorénavant au rayonnement de l’aéroport grâce à cette nouvelle ligne vers Bacau".





