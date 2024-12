Emirates intensifie sa présence en Afrique

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne augmente la fréquence de ses vols vers l’Ethiopie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud.

Emirates renforce sa présence en Afrique avec l'introduction de vols supplémentaires vers Entebbe (Ouganda), Addis-Abeba (Éthiopie) et Johannesburg (Afrique du Sud).

Depuis le 27 octobre, Emirates a intensifié ses opérations entre Dubaï et l'Ouganda, passant de cinq vols hebdomadaires à un service quotidien. Opéré par un Boeing 777-300ER, le vol supplémentaire ajoutera 718 sièges par semaine entre Dubaï et Entebbe.

Emirates augmentera également la fréquence de ses vols vers l'Éthiopie, avec un vol quotidien reliant Dubaï à Addis-Abeba à partir du 1er janvier 2025.

S’ensuivra rapidement un quatrième vol quotidien vers Johannesburg, qui, à partir du 1er mars 2025, introduira un créneau horaire matinal à destination et en provenance du plus grand et du plus fréquenté des aéroports internationaux d'Afrique du Sud. Ce vol supplémentaire ramène les opérations d'Emirates aux niveaux d'avant la pandémie, avec 49 vols hebdomadaires vers l'Afrique du Sud.

Une fois les fréquences supplémentaires activées, Emirates assurera 161 vols hebdomadaires entre les destinations africaines et Dubaï.

Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial d'Emirates, a déclare : "L'Afrique est depuis longtemps une région prioritaire pour Emirates, et nous allons approfondir notre stratégie d'expansion et d'investissement continu sur le continent, en tant que pilier important de notre futur réseau. L'augmentation des fréquences vers nos destinations existantes en Ouganda, en Afrique du Sud et en Éthiopie contribue à soutenir la croissance de la région et crée des connexions essentielles en faisant de Dubaï un point d'entrée stratégique vers les économies émergentes d'Asie et du Moyen-Orient.

Au cours des 30 dernières années, Emirates a joué un rôle clé dans le développement des secteurs de l'aviation et du tourisme de la région, non seulement en renforçant ses opérations, mais aussi en établissant des partenariats stratégiques avec les gouvernements locaux, les offices du tourisme et des compagnies aériennes partenaires dans l'ensemble de l'écosystème du voyage, afin de soutenir l'industrie et de développer un potentiel inexploité."





