Emirates renforce sa présence en Australie

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

Emirates introduit un troisième vol quotidien sans escale entre Melbourne et Dubaï avec un Boeing 777.

Emirates a annoncé le lancement d'un troisième vol quotidien sans escale entre Melbourne et Dubaï avec un Boeing 777. La compagnie a également annoncé le renouvellement son partenariat en tant que compagnie aérienne officielle de l'Open d'Australie pour cinq années supplémentaires jusqu'en 2029.

Le nouveau vol direct entre Dubaï et Melbourne, annoncé à partir du 30 mars 2025, sera opéré sur un Boeing 777-300ER.

Avec ces trois vols quotidiens entre Melbourne et Dubaï, Emirates retrouve sa capacité d'avant pandémie. La compagnie réalise désormais 77 vols hebdomadaires à destination de 5 villes majeures : Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, et Adelaïde.

Barry Brown, Vice-Président Divisionnaire d'Emirates pour l’Australasie, a déclaré : "Notre partenariat avec Tennis Australia va bien au-delà du court. Nous sommes déterminés à inspirer et à soutenir les futures générations de joueurs, tout en apportant une contribution positive aux communautés locales."

Craig Tiley, Directeur du Tournoi de l'Open d'Australie et PDG de Tennis Australia, déclare : "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Emirates, qui a été un pilier de l'Open d'Australie et de Tennis Australia depuis plus d'une décennie. Cet engagement renouvelé renforce le rôle vital qu'Emirates joue en connectant nos joueurs, notre public et nos événements au reste du monde. Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer la nouvelle initiative ‘Force for Good’ d'Emirates, qui, aux côtés de la Fondation Australienne de Tennis, offrira des opportunités et un soutien aux jeunes défavorisés à travers le pays."





