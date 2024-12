Ryanair dévoile ses destinations de Noël pour les passagers français

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

Ryanair a dévoilé le 12 novembre dernier les principales destinations que les passagers français pourront bénéficier pour leurs voyages de Noël. Pendant la saison des fêtes, Ryanair opérera près de 50 000 vols à travers son réseau de plus de 235 destinations. Les principales liaisons offertes aux français seront Alicante en Espagne, Birmingham en Angleterre et Malte.

Elena Cabrera, Responsable Communication de Ryanair pour la France, a déclaré : "Avec Noël qui approche à grands pas, de nombreux passagers réservent déjà leurs voyages de Noël, et Alicante, Birmingham et Malte figurant parmi les destinations les plus populaires pour Noël 2024 pour les passagers français. Pour cette saison des fêtes, nous opérerons près de 50 000 vols à destination de plus de 235 destinations, et nous sommes impatients d'accueillir chaque passager à bord. Nous proposons également des réductions importantes sur nos produits proposés à bord de nos vols, comme des parfums, des eaux de toilette et des produits de beauté — idéals pour des cadeaux de dernière minute !"

