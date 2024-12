Skyup Airlines revient à Beauvais

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie ukrainienne fera son retour à Beauvais avec un vol la Moldavie en avril 2025.

SkyUp Airlines, compagnie ukrainienne, fera son retour à l'aéroport de Paris-Beauvais. La compagnie lancera dès le 18 avril 2025, un vol vers vers Chișinău (Moldavie) à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi). Cela fait trois ans que la compagnie ukrainienne était absente en raison de la guerre en Ukraine.

SkyUp Airlines, qui opérait vers Kiev et Lviv jusqu’à mars 2022, opère maintenant des vols en dehors de l'Ukraine. Ainsi, à partir de 2025, SkyUp intensifiera encore ses opérations en lançant des liaisons régulières au départ de la Moldavie vers des destinations européennes telles que la France, le Portugal, l’Espagne, Chypre et la Grèce.

Anthony Martin, Président Exécutif de Bellova, a déclaré : "L’Aéroport Paris-Beauvais a gardé des liens forts avec l’équipe de SkyUp malgré la situation extrêmement difficile vécue par ses équipes ces trois dernières années avec la guerre dramatique en Ukraine. Nous sommes donc très fiers de les retrouver et écrire une nouvelle page de l’histoire de cette compagnie, qui a su redéployer ses activités sur d’autres zones. En plus de cette ligne sur la Moldavie, marché stratégique pour l’aéroport, nous espérons très fortement que l’Ukraine pourra rapidement retrouver la paix et la stabilité."

Dmytro Sieroukhov, PDG de SkyUp Airlines, a déclaré : "L’Aéroport Paris-Beauvais est un partenaire de confiance de notre compagnie aérienne depuis des années, et nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration. Nous sommes heureux d’annoncer des vols directs entre Chișinău et Paris-Beauvais, offrant ainsi un programme horaire optimal à nos passagers. Qu’il s’agisse de Moldaves voyageant pour le loisir, d’Ukrainiens rendant visite à leur famille ou de passagers français en voyage d’affaires, nous sommes heureux d’accueillir tout le monde à bord et de fournir un service de qualité à un prix juste."





Sur le même sujet