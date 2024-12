Volotea renforce sa présence à Bordeaux

Article publié le 9 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne proposera 5 nouvelles destinations en 2025.

Volotea a annoncé renforcer sa présence à l'aéroport de Bordeaux. La compagnie qui est présente à Bordeaux depuis 11 ans propose actuellement 35 destinations dans 8 pays (Espagne, Algérie, Croatie, France, Grèce, Italie, Maroc et Malte).

La compagnie a donc annoncé 5 nouvelles routes dont celle vers Marseille qui sera lancée le 30 mai, quatre fois par semaine les lundis, jeudis, vendredis et dimanches.

Une liaison vers Malte verra le jour à partir du 30 mai. Cette nouvelle route sera connectée deux fois par semaine, les lundis et vendredis.

Une ligne vers Bari sera opérée à partir du 31 mai et à raison de 2 vols par semaine les mardis et samedis.

La ville d'Alicante sera également desservie depuis Bordeaux, à partir du 31 mai et à raison de 3 vols par semaine en période estivale les mardis, jeudis et samedis, et 2 vols par semaine le reste de l’année les jeudis et samedis.

Enfin, la route vers Alghero ouvrira dès le 04 juillet 2025 à raison de 2 vols par semaine les lundis et vendredis.

À partir de mai 2025, Volotea accueillera un nouvel Airbus A320 sur sa base bordelaise. Avec une flotte qui comptera désormais 3 avions, la compagnie proposera une capacité annuelle record de 1,2 million de sièges, soit une augmentation de +38 % par rapport à cette année et de +71 % par rapport à 2019.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de 5 nouvelles routes et l’arrivée d’un nouvel Airbus A320. Volotea ne se contente pas d’élargir son réseau : nous affirmons notre rôle de leader à Bordeaux, en devenant la compagnie proposant le plus grand nombre de destinations. Nous renforçons notre engagement à connecter les Bordelais à la France et à l’Europe, tout en soutenant activement l’économie locale avec la création de dizaines d’emplois directs et indirects. Volotea n’est pas seulement une compagnie aérienne, c’est un acteur moteur du dynamisme régional et un partenaire de confiance pour les passagers et la communauté girondine. Ce développement n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de l’Aéroport de Bordeaux et de ses équipes avec qui nous collaborons depuis plus de 10 ans dans un esprit de confiance et de partenariat. Ensemble, nous contribuons activement à faire rayonner la région et à en soutenir la vitalité locale."

Cyrielle Clément, Responsable du développement des lignes à l'Aéroport de Bordeaux a déclaré : "L’arrivée de ce nouvel avion basé à Bordeaux marque une étape significative dans le développement de Volotea à l’aéroport, et nous en sommes très heureux ! En collaboration étroite avec ce partenaire, nous œuvrons pour proposer des destinations répondant aux attentes de notre territoire. Les 5 nouvelles destinations prévues pour 2025, qui portent à 35 le nombre de lignes directes offertes, illustrent parfaitement cette ambition. Cela représente une augmentation de +38 % de sièges par rapport à l’année dernière et de +71 % par rapport à l’année de référence 2019. Ce renforcement de la base Volotea à Bordeaux est également un signal fort pour le dynamisme économique et touristique de notre région."





