Article publié le 10 janvier 2025 par David Dagouret

Air France holidays propose des offres de séjours vol et hôtel.

Ouverte en phase de test dès l’été 2024, Air France holidays est une nouvelle offre de séjours. Le site propose des packages modulables pour des séjours vers plus de 400 destinations, accessibles toute l’année.

Depuis le site holidays.airfrance.fr, chacun accède à une sélection d’offres de voyages combinant des vols opérés par Air France ou ses partenaires à des nuits d’hôtels et des activités.

Découvrir les plages de l’île Maurice, parcourir l’Égypte des pyramides aux oasis ou profiter de la magie de New York, chacun peut composer son propre voyage et sélectionner des activités exclusives (concerts, événements sportifs, etc.) en fonction de ses dates de vacances, de ses centres d’intérêt et de son budget.

Les membres Flying Blue, programme de fidélité du groupe Air France-KLM, peuvent également cumuler des Miles à chaque réservation de séjours, incluant les vols, les hôtels et les activités.

En s’inscrivant gratuitement au site Air France holidays, chaque visiteur peut devenir membre et profiter d’avantages exclusifs.

Les membres Air France holidays bénéficient d’un accès à des ventes privilèges vol + hôtel allant jusqu’à -70%. Ils ont également l’assurance d’obtenir chaque semaine les dernières nouveautés par email. Enfin, du 6 au 31 janvier 2025, les membres recevront 100 euros de crédits déductibles de leurs achats.

