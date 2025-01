CANAVIA commande un Tecnam P2006T

Article publié le 7 janvier 2025 par David Dagouret

L'école exploite déjà trois P2006T MkII et sept P2008JC MkII.

Tecnam a annoncé aujourd'hui que la célèbre Académie d'aviation espagnole CANAVIA, basée dans les îles Canaries, allait intégrer un nouveau P2006T NG à sa flotte.

L'école exploite déjà trois multimoteurs P2006T MkII et sept monomoteurs Tecnam P2008JC MkII 365 jours par an, assurant une formation à plus de 140 élèves.

Mario Pons, PDG de CANAVIA, pilote de ligne sur B737, a déclaré : "Pour offrir l'excellence à nos élèves pilotes ATPL dans les îles Canaries (Espagne), CANAVIA vient de commander le nouveau P2006T NG à Tecnam, complétant ainsi sa flotte de trois P2006T et sept P2008 MkII entretenus par notre centre de service agréé."

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "Nous sommes très fiers de compter CANAVIA parmi les principales écoles de pilotage utilisant notre solution de flotte moderne. Ensemble, nous innovons dans le domaine de la formation au pilotage en Europe et nous offrons aux étudiants et aux compagnies aériennes le plus haut niveau de formation."

Alvaro Lapetra, concessionnaire espagnol de Tecnam a déclaré : "Nous sommes absolument ravis d'avoir eu l'occasion de servir CANAVIA et nous sommes enchantés qu'ils aient choisi de faire affaire avec nous. Nous sommes impatients de continuer à bâtir une relation à long terme avec CANAVIA et de les servir avec le même niveau d'excellence et de dévouement qu'ils méritent."





