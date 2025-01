Emirates recrute des pilotes à Paris

Article publié le 26 janvier 2025 par David Dagouret

Les sessions de recrutement se dérouleront début février.

Emirates a annoncé qu'elle allait recruter des pilotes expérimentés lors de trois sessions de recrutement à Paris. Ces sessions de recrutement se dérouleront sur deux jours :

Le 3 février 2025 avec deux sessions, la première à 13h00 puis la seconde à 17h00

Le 4 février 2025 à 10h00

L’inscription s’effectue via le formulaire en ligne juste ici.

Emirates a récemment annoncé des évolutions majeures et attractives concernant son processus de recrutement de pilotes, notamment des salaires plus élevés, de nouvelles fonctions et des critères d'éligibilité revisités. Les pilotes expérimentés intéressés pourront postuler pour l'un des quatre programmes suivants :

Commandant de bord par entrée directe,

Commandement accéléré,

Copilote avec qualification,

Copilote sans qualification.

Les pilotes candidats ne sont tenus d'assister qu'à une seule session, où ils découvriront le processus de recrutement, les opportunités disponibles, les programmes de formation, les perspectives de carrière, ainsi que les avantages offerts par Emirates. Plus d’informations sont disponibles sur le site : https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.

Cédric Renard, Directeur Général d’Emirates en France, a déclaré : "Les pilotes d'Emirates opèrent sur l’une des flottes les plus jeunes et modernes au monde, composée exclusivement d’appareils gros porteurs, desservant plus de 140 destinations à travers le monde. Ils bénéficieront d’une formation de pointe dans notre centre dédié et seront également basés dans la dynamique ville de Dubaï. Alors que nous intensifions nos opérations à l’échelle mondiale, nous nous réjouissons de la perspective d’intégrer de nouveaux pilotes, notamment français, au sein de la compagnie."





