Emirates renforce sa présence au Sri Lanka

Article publié le 7 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie renforcera également Les Maldives durant les vacances d'hiver.

Emirates a annoncé assurer un vol régulier supplémentaire entre Colombo et Dubaï depuis le 2 janvier dernier. Ce nouveau vol, opéré sous le numéro EK654/655, augmente de 30 % le nombre de sièges proposé aux voyageurs. Entre la France et le Sri Lanka 20 vols hebdomadaires sont ainsi proposés.



Ce service supplémentaire est assuré six fois par semaine jusqu'au 31 mars 2025. Le vol EK654 décolle de l'aéroport international de Dubaï (DXB) à 10h05 (tous les jours sauf le mercredi) et atterrit à l'aéroport international Bandaranaike (BIA) de Katunayake à 16h00 (heures locales). Le vol retour, EK655, décolle de Bandaranaike à 22h05 et arrive à Dubaï à 1h05 (le lendemain). À partir du 1er avril 2025, un septième vol hebdomadaire sera opéré le mercredi avec un horaire de départ ajusté à 22h05, arrivant à Dubaï à 00h55, tandis que le vol retour partira de Dubaï à 13h20 et arrivera à Colombo à 19h15, portant l’offre aérienne d’Emirates à 3 vols quotidiens entre Dubaï et le Sri Lanka.



Ce vol supplémentaire est opéré en Boeing 77-300ER qui peut accueillir jusqu'à 360 passagers, avec 8 suites en Première Classe, 42 sièges en Classe Affaires et 310 sièges en Classe Économique.



Emirates assure actuellement deux vols quotidiens directs entre Colombo et Dubaï et un troisième vol quotidien via Malé.



Dans cette région de l'océan Indien, Emirates dessert également les Maldives avec 4 vols quotidiens au départ de Dubaï, qui seront renforcés par 1 vol supplémentaire pendant la période des vacances d'hiver, les 15 et 22 février 2025.

