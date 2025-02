La connexion internet Starlink arrive à bord des ATR

Article publié le 31 janvier 2025 par David Dagouret

Le haut débit Starlink a été certifié par l’EASA sur l’ATR 72.

ATR annonce l'arrivée de la connectivité internet haut débit Starlink dans ses appareils. Après des vols d’essai sur l’ATR 72-600 de test du constructeur, la solution a été certifiée par l’EASA. Air New Zealand est le client de lancement et offrira le haut débit sur ses vols intérieurs à partir de 2025.

Dans le cadre de cet accord, PMV Engineering a développé les modifications nécessaires à la certification de l’aéroterminal Starlink, désormais disponible en rétrofit sur les ATR 72-500 et 72-600 pour tous les opérateurs ATR par le biais d’un certificat de type supplémentaire (STC).

Nikhil Ravishankar, Directeur de la stratégie digitale chez Air New Zealand, a déclaré : "Nous sommes constamment en quête de technologies innovantes en vue d’améliorer l’expérience de nos passagers. Avec la plus grande constellation de satellites au monde, Starlink s’est imposé comme une évidence en matière de connectivité à bord. Qu’ils voyagent pour le travail ou les loisirs, la mise à disposition d’une connexion internet vraiment performante transformera l’expérience de nos clients. Nous sommes impatients de rendre cette connectivité disponible sur nos vols intérieurs. La collaboration avec ATR et l’équipe PMV Engineering a été remarquable, et leur savoir-faire déterminant pour concrétiser cette vision."

Eric Sperazza, Directeur général de PMV Engineering, a déclaré : "Nous sommes honorés d’être les fournisseurs d’une technologie aussi révolutionnaire à bord des ATR, et de partager notre expertise et notre souci de trouver des solutions innovantes qui permettent d’ouvrir de nouvelles opportunités pour ATR, ses clients et leurs passagers."

Daniel Cuchet, Directeur technique d’ATR, a déclaré : "Starlink ouvre une nouvelle ère pour ATR, désormais capable d’offrir des niveaux de confort et d’expérience passager inégalés sur le marché régional. Cet accomplissement démontre notre engagement à nous maintenir à la pointe de la technologie, à répondre aux dernières tendances en matière de voyage, conformément aux attentes de nos clients, et à nous entourer de partenaires de premier plan qui partagent la même vision d’excellence et d’innovation en vue de transformer l’expérience du voyage aérien pour tous."

