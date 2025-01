L'Espagne commande 25 avions Eurofighter supplémentaires

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

La commande porte sur la livraison de 21 avions monoplaces de dernière génération et de quatre avions biplaces Eurofighter.

Le gouvernement espagnol a signé un contrat avec l'agence de gestion OTAN Eurofighter et Tornado (NETMA), basée à Munich, en Allemagne, pour l'acquisition de 25 avions Eurofighter. Connue sous le nom de programme Halcon II, la commande porte sur la livraison de 21 avions monoplaces de dernière génération et de quatre avions biplaces Eurofighter destinés à remplacer une partie de la flotte de F-18 exploitée par l'armée de l'air et de l'espace espagnole.

Cet accord, qui fait suite à un précédent contrat signé en 2022 pour un lot de 20 avions de combat, portera la flotte espagnole d'Eurofighter à 115 appareils. Avec la première livraison prévue en 2030, ces nouveaux appareils permettront à l'Espagne de renforcer ses capacités et ses opérations en matière de puissance aérienne, de consolider sa position au sein de l'OTAN et d'assurer l'empreinte industrielle du programme.

Tous les Eurofighters espagnols sont assemblés, testés et livrés sur le site Airbus de Getafe (Madrid-Espagne) et son empreinte industrielle se traduit par plus de 16 000 emplois directs et indirects rien qu'en Espagne. Les principales entreprises nationales de défense et de technologie sont impliquées dans le processus de fabrication.

L'acquisition a été approuvée par le Conseil des ministres espagnol en septembre 2023 et comprend les avions, les moteurs et les services de soutien nécessaires.

Conçu pour remplacer la flotte de F-18 du pays, le programme Halcon signifie une mise à niveau significative des capacités de puissance aérienne de l'Espagne : un total de 45 (20+25) jets Eurofighter commandés depuis 2022, équipés d'une avionique avancée, d'un radar à balayage électronique (E-Scan), de systèmes d'armes améliorés capables d'utiliser le Brimstone III et le Full Meteor, de nouveaux capteurs et d'une connectivité améliorée. Ils rejoindront la flotte actuelle de 70 appareils de l'armée de l'air espagnole à partir de 2026.

En service en Espagne depuis 2003, l'armée de l'air espagnole exploite l'Eurofighter depuis les bases aériennes de Morón (11e escadre), près de Séville, et de Los Llanos (14e escadre), à Albacete. Gando (46e escadre), sur les îles Canaries, deviendra bientôt la prochaine base opérationnelle.

Au total, le programme Eurofighter garantit plus de 100 000 emplois en Europe, qui seront stimulés par les avions de dernière génération et, à l'avenir, par les progrès technologiques réalisés dans le cadre du développement de l'Eurofighter.

À ce jour, plus de 700 Eurofighter ont été commandés par huit pays.

Mike Schoellhorn, CEO d'Airbus Defence and Space a déclaré : "L'Eurofighter est l'avion de combat le plus avancé et le plus performant de la production européenne et constitue l'épine dorsale de la supériorité aérienne européenne. Il est également un symbole de la coopération industrielle entre les nations et les entreprises - un exemple de la manière dont l'Europe peut fonctionner dans le contexte actuel de la défense. Nous sommes reconnaissants au gouvernement espagnol de la confiance qu'il accorde à l'Eurofighter et à Airbus Defence and Space. Cette commande est non seulement un signal important en matière de demande et de défense, mais elle sécurise également la chaîne d'approvisionnement en Espagne et dans toute l'Europe."





