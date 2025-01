TAP Air Portugal a transporté 2 millions de passagers entre le Portugal et le Brésil

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

Ce cape a été franchi le 19 décembre 2024. Le deux millionième passager est un étudiant de 22 ans.

TAP Air Portugal a annoncé avoir franchi une étape importante dans ses opérations entre le Portugal et le Brésil. Pour la première fois de son histoire, la compagnie aérienne a dépassé la barre des deux millions de passagers transportés en une seule année entre les deux pays.

Le deux millionième passager est un étudiant de 22 ans. Le 19 décembre 2024, il prend le vol TP028 à l'aéroport international de Salvador Luís Eduardo Magalhães, à Bahia (Brésil) à destination de Porto (Portugal), avec une escale dans la capitale portugaise.

A cette occasion, TAP Miles&Go a offert 200 000 miles à ce passager.

TAP Air Portugal propose des vols directs depuis Lisbonne vers São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis et Manaus, ainsi que des liaisons entre Porto et São Paulo et Rio de Janeiro. Au total, la compagnie aérienne relie directement le Portugal à 13 villes brésiliennes (15 routes au départ de Lisbonne et de Porto).

