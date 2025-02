Turkish Airlines repart vers Benghazi en Libye

Article publié le 30 janvier 2025 par David Dagouret

Après une décennie d'interruption, Turkish Airlines a repris ses vols directs entre Istanbul et Benghazi, la deuxième plus grande ville de Libye, le 14 janvier 2025. Cette reprise marque une étape significative dans le rétablissement des liaisons aériennes entre la Turquie et la Libye, interrompues en 2014 en raison de l'instabilité politique en Libye.

Les vols entre Istanbul et Benghazi sont désormais opérés trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, à bord d'un Boeing 737. Le vol inaugural a atterri à l'aéroport international Benina de Benghazi après environ 2,5 heures de trajet, où les passagers ont été accueillis avec des fleurs lors d'une cérémonie spéciale.

La réouverture de cette ligne intervient peu après la reprise des vols directs entre Tripoli et Rome par ITA Airways.

Programme des vols :

N° de vol Début Fin Jours Départ Heure Arrivée Heure TK 641 14.01.2025 27.03.2025 ma, je, di IST 09:15 BEN 10:50 TK 642 14.01.2025 27.03.2025 ma, je, di BEN 12:50 IST 16:10

Turkish Airlines, Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines a déclaré : "En tant que Turkish Airlines, nous poursuivons notre mission de relier les continents, cette fois à Benghazi, la deuxième plus grande ville de Libye. Nous sommes ravis de reprendre les vols vers Benghazi, où nous partageons des liens historiques. Nous nous attendons à ce que les investissements importants dans la région stimulent encore davantage le potentiel touristique et commercial du continent. Compte tenu de l'évolution des conditions du marché et de l'augmentation de la demande, nous continuerons à diversifier les points d'accès qui relient l'Afrique au reste du monde. "





