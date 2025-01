United accélère le déploiement de la connectivité Starlink

Article publié le 10 janvier 2025 par David Dagouret

Le premier vol commercial proposant le service Starlink est désormais attendu pour le printemps.

United Airlines annonce une accélération du calendrier de mise en place de Starlink. La compagnie aérienne prévoit désormais de commencer à tester Starlink le mois prochain, le premier vol commercial en Embraer E175 devant décoller au printemps. United prévoit maintenant d'équiper l'ensemble de sa flotte régionale à deux cabines d'ici la fin de l'année et de faire voler son premier appareil long-courrier équipé de Starlink avant la fin de l'année.

À terme, United équipera l'ensemble de sa flotte de Starlink. L'accès sera gratuit pour tous les clients MileagePlus et inclura des services comme le streaming, les achats en ligne, les jeux.

L'adhésion à MileagePlus est également gratuite et il est possible de s'inscrire dès maintenant sur le site united.com/starlink.

MileagePlus offre les services suivants :

Adhésion gratuite pour tous les clients

Accumulation gratuite de miles

Les miles n'expirent jamais

Pas de dates de restriction pour les billets primes – si une place est disponible, vous pouvez l'acheter avec des miles.

Pratiquement tout ce qui peut être payé en espèces chez United peut être acheté avec des miles (sièges, wifi, snacks, etc.)

United est devenue la première grande compagnie aérienne américaine à permettre aux membres de son programme de fidélisation de regrouper leurs miles avec ceux de leur famille et de leurs amis sur un compte commun.

Richard Nunn, PDG de United MileagePlus a déclaré : "Nous avons beaucoup de projets pour nos membres MileagePlus cette année, et l'installation de Starlink sur le plus grand nombre d'appareils possible – aussi rapidement que possible – est au cœur de nos priorités. Cela va non seulement révolutionner l'expérience de vol avec United, mais également ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et avantages pour nos membres, qui n'auraient pas été envisageables autrement."