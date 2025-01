Volotea annonce une nouvelle route vers l'Italie depuis Paris-Orly

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne lancera, le 31 mars 2025, une liaison vers Alghero en Sardaigne.

Volotea lancera une nouvelle liaison vers l'Italie au départ de Paris-Orly. A partir du 31 mars prochain, la compagnie aérienne lancera une nouvelle ligne vers Alghero en Italie, à raison de deux vols directs par semaine le lundi et le vendredi.

En parallèle, Volotea a obtenu 13 fréquences supplémentaires pour son programme de vol suite à la redistribution de créneaux horaires sur l’Aéroport de Paris-Orly :

Olbia à raison de quatre vols hebdomadaires les lundis, mardis, mercredis et vendredis.

Turin avec deux vols par semaine le mardi et le dimanche.

Vérone avec 6 créneaux supplémentaires soit un vol par jours en saison estivale.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Favoriser la connectivité en Europe est l'une de nos principales priorités. Pouvoir renforcer nos routes depuis l’aéroport de Paris-Orly, un hub clé reliant la France aux capitales régionales et au reste de l’Europe, grâce aux créneaux supplémentaires qui nous ont été attribués, est une source de grande fierté. C'est une excellente opportunité, tant pour nous que pour nos voyageurs. De plus, nous sommes ravis de consolider notre réseau vers l'Italie, permettant aux franciliens de découvrir de nouveaux horizons tout en leur offrant une expérience de voyage confortable et accessible."





