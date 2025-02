Air Tahiti Nui et Air Rarotonga signent un partenariat

Article publié le 16 février 2025 par David Dagouret

Ce partenariat porte sur l'amélioration de la connectivité du Pacifique Sud.

Air Tahiti Nui et Air Rarotonga ont annoncé la signature d'un partenariat pour amélioration de la connectivité des voyageurs entre la France, les États-Unis et les Îles Cook via la Polynésie française.

Grâce à cette coopération, les voyageurs bénéficieront d’un réseau de vols élargi, leur offrant un accès simplifié à plusieurs îles des Îles Cook et de la Polynésie française. Les correspondances seront désormais plus pratiques via les hubs de l’aéroport international de Faa’a à Papeete (PPT) et de l’aéroport international de Rarotonga (RAR).

En outre, ce partenariat permettra aux passagers d’effectuer l’ensemble de leur voyage avec un seul bille.

Air Tahiti Nui opère jusqu’à 7 vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Papeete (PPT) via Los Angeles (LAX), jusqu’à 11 vols par semaine entre Los Angeles et Tahiti, et 2 vols par semaine Seattle-Tahiti.

Les vols Papeete/Rarotonga sont opérés conjointement par Air Rarotonga (GZ) et Air Tahiti (VT), permettant ainsi de proposer 4 aller-retours par semaine en correspondance avec Air Tahiti Nui de/vers Papeete.

Mathieu Bechonnet, Directeur Général d’Air Tahiti Nui, a déclaré : "Nous sommes ravis de collaborer avec Air Rarotonga pour enrichir davantage les expériences de voyage dans le Pacifique. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que les visiteurs et les résidents puissent explorer plus facilement et avec plus de flexibilité la beauté naturelle et les cultures vibrantes de Tahiti et des Îles Cook."

Ewan Smith, Directeur Général d’Air Rarotonga, a déclaré : "Ce partenariat représente une avancée significative pour améliorer l’accès entre nos deux nations insulaires. Nous sommes impatients d’offrir davantage d’options de vol à nos passagers et de renforcer les liens entre les Îles Cook et la Polynésie française."





