easyJet annonce une ligne entre Bordeaux et Edimbourg

Article publié le 22 février 2025 par David Dagouret

Dès le 23 juin 2025, la compagnie orange lancera cette nouvelle liaison.

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Bordeaux et Edimbourg. Cette liaison débutera à partir du 23 juin prochain et elle sera opérée à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche.