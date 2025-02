L’Embraer E-Freighter reçoit une triple certification et se prépare à une entrée en service mondiale

Article publié le 11 février 2025 par David Dagouret

L'Embraer E190F, premier avion cargo issu de la conversion des E-Jets de la famille Embraer, vient de franchir une étape clé avec l’obtention de sa certification par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Cette homologation vient compléter celles déjà accordées en 2024 par la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis et par l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil (ANAC), ouvrant ainsi la voie à son exploitation sur les marchés mondiaux.

Lancé en mai 2022, le programme E190F vise à répondre aux besoins croissants du secteur du fret aérien, en particulier face à l’essor du commerce électronique et à la nécessité d’une logistique plus rapide et flexible. L’appareil a effectué son premier vol en avril 2024 avant d’être présenté publiquement lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet de la même année.

Selon Martyn Holmes, Chief Commercial Officer d'Embraer Commercial Aviation, la certification EASA marque une avancée décisive pour le programme de conversion de la flotte E-Jet en version cargo. Il souligne que l’E-Freighter répond à une demande mondiale croissante pour des livraisons rapides, non seulement entre grands centres métropolitains, mais aussi vers des régions plus isolées.

L’E190F affiche des performances optimisées par rapport aux modèles actuellement en service. Il offre une capacité volumétrique supérieure de 40 % à celle des turbopropulseurs cargo, une autonomie trois fois plus importante et des coûts d’exploitation jusqu’à 30 % inférieurs à ceux des avions cargo monocouloirs plus imposants. Avec une charge utile structurelle maximale de 13 500 kg, répartie entre le pont principal et la soute inférieure, il se positionne comme une solution intermédiaire pour le transport de fret régional et express.

Avec cette triple certification, Embraer consolide sa présence sur le marché du fret aérien et propose aux compagnies opérant dans le secteur une alternative moderne et efficiente pour le renouvellement de leurs flottes. L’entrée en service de l’E-Freighter pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère pour le transport aérien de marchandises, en phase avec les exigences du commerce international actuel.

