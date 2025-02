Lockheed Martin va moderniser le F-22 Raptor de l'armée de l'air avec des capteurs infrarouges avancés de détection des menaces

Article publié le 2 février 2025 par David Dagouret

Le constructeur américain a récemment obtenu un contrat de 270 millions de dollars de l'US Air Force pour moderniser le F-22 Raptor.

Lockheed Martin a récemment obtenu un contrat de 270 millions de dollars de l'US Air Force pour moderniser le F-22 Raptor en y intégrant des capteurs infrarouges de détection des menaces de nouvelle génération. Cette mise à niveau vise à améliorer la capacité de survie et la létalité de cet avion de chasse de supériorité aérienne.

Le F-22 sera équipé d'un ensemble distribué de capteurs TacIRST intégrés, développés par Lockheed Martin, formant le système défensif infrarouge (Infrared Defensive System, IRDS). Ces capteurs permettront une détection passive des menaces aériennes, y compris les cibles furtives, tout en étant résistants aux contre-mesures de guerre électronique.

Cette modernisation s'inscrit dans la stratégie de l'US Air Force visant à maintenir la supériorité aérienne face aux menaces émergentes. En dotant le F-22 de ces capteurs avancés, l'objectif est d'améliorer la conscience situationnelle des pilotes et d'accroître l'efficacité opérationnelle de l'appareil.

Le F-22 Raptor, entré en service en 2005, est reconnu pour ses capacités de furtivité, sa supercroisière et son agilité exceptionnelle. Cette initiative de modernisation vise à garantir que l'appareil reste à la pointe de la technologie et continue de répondre aux exigences des missions actuelles et futures.

Lockheed Martin, en tant que maître d'œuvre du F-22, est responsable de l'intégration de ces nouvelles technologies, assurant ainsi que l'avion conserve sa position de leader en matière de supériorité aérienne.

Sur le même sujet