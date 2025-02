Qatar Airways renouvelle son partenariat avec le Paris Saint-Germain

Article publié le 1 février 2025 par David Dagouret

Ce partenariat a été renouvelé jusqu'en 2028.

Le Paris Saint-Germain (PSG) et Qatar Airways ont annoncé le renouvellement de leur partenariat jusqu'en 2028. Cette collaboration, débutée en 2022, a permis à la compagnie aérienne de devenir le sponsor maillot des équipes masculines, féminines et des jeunes du club parisien.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a exprimé sa satisfaction quant à la poursuite de cette alliance, soulignant les valeurs communes d'excellence, d'ambition et d'innovation qui unissent les deux entités. Il a également mentionné les projets ambitieux à venir, visant à offrir des expériences uniques aux supporters du club.

De son côté, Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le Paris Saint-Germain, un club qui incarne l'excellence et l'innovation. Cette collaboration renforcée nous permettra de connecter et d'inspirer les fans du monde entier, tout en offrant des expériences inégalées.

Selon des sources proches du dossier, cet accord pourrait rapporter au PSG environ 70 millions d'euros par an, un montant similaire au contrat précédent. Cette somme contribuera au développement du club et à la réalisation de ses ambitions sportives et commerciales.

Ce partenariat renouvelé entre le PSG et Qatar Airways illustre la synergie entre le monde du sport et celui de l'aviation, offrant aux deux parties une plateforme pour promouvoir leurs marques et engager leurs publics respectifs.

Sur le même sujet