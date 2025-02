Volotea annonce une liaison entre Beauvais et Bastia

Article publié le 19 février 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera disponible à partir du 06 juillet 2025.

Volotea a annoncé le renforcement de son réseau domestique en ouvrant une nouvelle liaison entre Beauvais et Bastia en Corse. À partir du 6 juillet, Beauvais sera relié à Bastia en raison de deux vols par semaine, les jeudis et les dimanches.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Cette nouvelle route s’inscrit dans notre objectif de relier la métropole à la Corse afin de rendre l’île de Beauté encore plus accessible aux habitants de la région parisienne et de leur offrir une expérience de voyage accessible et de qualité. Notre présence sur les quatre aéroports corse est une excellente illustration de notre capacité à favoriser les connexions insulaires, reliant l’Île de Beauté avec 10 destinations métropolitaines françaises. Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle liaison, qui répond à la demande croissante de nos clients pour des destinations ensoleillées, authentiques et variées, et sommes impatients d'accueillir ces voyageurs à bord de nos vols."

Anthony Martin, Président Exécutif de Bellova a déclaré : "Le retour de la compagnie Volotea est une excellente nouvelle pour notre aéroport et pour nos passagers. L’ouverture de cette nouvelle liaison vers la Corse répond à une forte demande et vient enrichir notre réseau de destinations métropolitaines. Nous espérons que cette collaboration se renforcera à l’avenir avec d’autres vols vers l’Île de Beauté voire le sud de la France."

