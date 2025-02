Volotea : résultats de l'année 2024

Article publié le 16 février 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne a transporté en 2024 11,4 millions de passagers.

Volotea annonce les meilleurs résultats financiers de son histoire en 2024, confirmant qu’il s’agit de son année la plus rentable depuis le début de ses opérations en 2012. La compagnie aérienne a exploité ses avions sur près de 450 routes en 2024, dont plus de 50 % étaient opérées en exclusivité. Volotea a transporté en 2024 11,4 millions de passagers.

Volotea a clôturé l’année 2024 avec un chiffre d’affaires total de 811 millions d’euros, en hausse de 17 % par rapport à 2023. L’EBITDA de la compagnie s’est établi à 148 millions d’euros, soit une augmentation de 54 % par rapport aux performances de 2023. Cela représente une marge EBITDA de 18 %, en progression de plus de quatre points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, le bénéfice d’exploitation (EBIT) de Volotea s’élève à 35 millions d’euros, avec une marge EBIT proche de 5 %, également en hausse de plus de quatre points de pourcentage par rapport à 2023.

En outre, en septembre dernier, la compagnie a annoncé le renforcement de sa structure financière avec l'accord pour réaliser une injection de capital pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros. La première tranche de 50 millions d’euros a été apportée en septembre par les actionnaires existants et la compagnie, l’équipe dirigeante de la compagnie et la compagnie grecque Aegean Airlines. La seconde tranche aurait lieu au cours du premier semestre 2025. Volotea a également accueilli PAR Capital et Hill City, deux prestigieux investisseurs américains ayant des participations dans des compagnies aériennes majeures telles que Delta, United, Allegiant Air, Southwest Airlines et JetBlue Airways, entre autres.

En 2024, Volotea a également inauguré trois nouvelles bases : Brest et Rodez en France, ainsi que Bari en Italie. Pour accompagner cette forte croissance opérationnelle, la compagnie a élargi ses effectifs de 15 % en 2024, dépassant ainsi les 2 000 employés en haute saison.

Volotea en France :

Volotea a transporté en 2024 près de 7 millions de passagers en France, une augmentation de 17 % par rapport à 2023 (et 104 % en comparaison à 2019). La compagnie a desservi 270 routes, dont 53 % exclusives (près de 6 % de plus que l’année précédente). La compagnie a enregistré un taux de remplissage de 90 %. Volotea a élargi son réseau en ajoutant 33 nouvelles routes, portant le total à 85 aéroports desservis dans 17 pays.

En 2024, Volotea a également renforcé son impact économique local, atteignant un effectif de 825 employés, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Cela traduit une contribution significative à l'économie locale notamment grâce à ses 23 avions basés sur le sol français dans ses 10 bases.

Pour 2025, Volotea introduira environ 26 nouvelles routes et augmentera sa capacité à une offre de 8 millions de sièges, soit une hausse de 8 % par rapport à 2024.

Les vols domestiques resteront un axe fort, avec 68 routes, dont 59 % exclusives, confirmant la place de Volotea comme leader de la connectivité intérieure en France. La capacité atteindra environ 3,2 millions de sièges, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2023. Les routes insulaires domestiques, incluant les liaisons vers la Corse, représenteront 44 % de l'offre.

Carlos Muñoz, fondateur et CEO de Volotea a déclaré : "Après des années marquées par la pandémie de Covid et un environnement économique incertain, 2024 signe une année record pour Volotea, confirmant pour la deuxième année consécutive notre rentabilité opérationnelle. Les perspectives pour 2025 sont très positives, et nous prévoyons une nouvelle amélioration de nos marges. La France demeure au cœur de notre développement. Notre présence renforcée illustre parfaitement notre ambition : offrir des solutions de transport adaptées aux besoins des territoires et créer de nouvelles opportunités économiques pour les territoires. Chaque nouvelle route que nous ouvrons est une passerelle supplémentaire entre les régions, contribuant à leur attractivité et à leur essor. Ces performances remarquables n’auraient pas été possibles sans l’engagement sans faille de nos 2000 employés, le soutien de nos partenaires et de nos 11 millions de passagers qui nous font confiance. Alors que nous nous tournons vers 2025, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre cette dynamique, en consolidant notre présence sur nos marchés stratégiques et en explorant de nouvelles opportunités pour renforcer notre mission : relier efficacement les petites et moyennes villes européennes."





Sur le même sujet