Aegean commande des Airbus A321neo supplémentaires

Article publié le 28 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie grecque a commandé 8 Airbus A321neo supplémentaires.

Aegean a annoncé une commande de huit Airbus A321neo supplémentaires, marquant ainsi la troisième extension de son accord initial signé en 2018 avec Airbus pour des appareils de la famille A320neo/A321neo. Les premières livraisons ont débuté en 2020.

Au total, Aegean disposera de 58 appareils de ce type, dont 37 seront des A321neo dont quatre A321neo LR.

À ce jour, 34 appareils de la famille Airbus A320/A321neo ont déjà été livrés, tandis que 24 autres sont attendus dans les années à venir, incluant ceux de la nouvelle commande. En 2025, Aegean a déjà réceptionné un A320neo et prévoit d'en accueillir quatre autres de la même famille.

Dimitris Gerogiannis, PDG d’Aegean, a déclaré : "L’évolution de notre plan d’investissement avec une commande supplémentaire de huit Airbus A321neo est une étape clé pour atteindre nos objectifs de croissance et renforcer encore la compétitivité de nos opérations. Notre préférence pour la version à plus grande capacité et à plus long rayon d’action de l’A321neo est évidente, et ce modèle représentera bientôt les deux tiers de notre flotte Airbus. Nous remercions Airbus pour ce partenariat d’exception et réaffirmons à nos passagers notre engagement à tirer le meilleur parti de ces nouveaux appareils, en mobilisant toute la créativité et le dévouement de nos équipes pour proposer de nouvelles destinations, de nouveaux services et une expérience de voyage toujours améliorée."

Benoît de Saint-Exupéry, Vice-Président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus, a déclaré : "Nous sommes heureux qu’Aegean, la plus grande compagnie aérienne grecque, renouvelle sa confiance en l’A321neo, un avion à haute efficacité énergétique. Ce choix reflète son engagement envers l’excellence opérationnelle et l’amélioration continue de l’expérience passager. Nous valorisons notre collaboration avec Aegean et nous nous réjouissons de l’accompagner dans ses ambitions de développement en Europe et au-delà."





