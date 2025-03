Corsair ouvre une nouvelle ligne Bordeaux-Fort-de-France

Article publié le 6 mars 2025 par David Dagouret

A partir du 15 décembre 2025, la compagnie française sera l'unique transporteur à proposer cette liaison.

Après le succès de la liaison Bordeaux-Pointe-à-Pitre, Corsair ouvrira une nouvelle ligne entre Bordeaux et Fort-de-France en Martinique. A partir du 15 décembre 2025, Corsair sera l’unique compagnie aérienne à proposer des vols directs vers Fort-de-France en Martinique au départ de l’Aéroport de Bordeaux.

Cette ligne sera opérée une fois par semaine (le lundi) en Airbus A330neo du 15 décembre 2025 au 20 avril 2026.

Les horaires des vols seront les suivants :

Vol Bordeaux – Fort-de-France, tous les lundis. Départ à 12h00, arrivée à 15h50.

Vol Fort-de-France – Bordeaux, tous les lundis. Départ à 18h00, arrivée à 7h05 (à J+1, soit le mardi).

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Corsair a pour ambition de renforcer la connectivité entre la région Nouvelle-Aquitaine et les Outre-mer en proposant des liaisons directes vers ces territoires. Après quatre années de service vers Pointe-à-Pitre, nous avons fait le choix de proposer désormais une liaison vers la Martinique, offrant ainsi aux clients une nouvelle destination. Nous poursuivons notre engagement de faciliter les échanges touristiques, familiaux et économiques entre l’Outre-mer et la plus grande région de France."

Simon Dreschel, Président du Directoire de l’Aéroport de Bordeaux a déclaré : "L’Aéroport de Bordeaux est fier d’accompagner Corsair dans le développement de son offre ultramarine, renforçant ainsi les liens entre la Nouvelle-Aquitaine et les territoires d’Outre-mer. Nous nous engageons à soutenir ces connexions essentielles, qui facilitent les déplacements et contribuent au dynamisme économique et touristique des régions françaises. L’ouverture de cette liaison directe vers la Martinique enrichit l’offre de voyage au départ de Bordeaux, en proposant un vol long-courrier sans escale, synonyme de confort optimal et de gain de temps pour les voyageurs."





Sur le même sujet