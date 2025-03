Le P2006T NG de Tecnam décroche sa certification EASA

Article publié le 5 mars 2025 par David Dagouret

Les livraisons devraient débuter prochainement pour une clientèle répartie aux quatre coins du globe, de l’Espagne à la Nouvelle-Zélande.

Tecnam a annoncé que son P2006T NG (Next Generation) venait d’obtenir sa certification de type de la part de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA). Quinze ans après l’entrée en service du P2006T originel, cette version modernisée marque une étape dans l’évolution d’un appareil déjà bien connu des écoles de pilotage, des opérateurs spécialisés et des propriétaires privés. Les livraisons devraient débuter prochainement pour une clientèle répartie aux quatre coins du globe, de l’Espagne à la Nouvelle-Zélande.

Le P2006T NG n’est pas une révolution, mais une mise à jour réfléchie. Construit sur l’héritage du bimoteur italien, il intègre des améliorations qui répondent aux attentes actuelles : plus de confort, une meilleure efficacité et une attention accrue à l’empreinte environnementale. Avec ses moteurs Rotax 912iSc3 à injection, l’avion affiche une consommation réduite à 14 litres par heure et par moteur, soit environ 3,7 gallons. Selon Tecnam, cela se traduit par une baisse des émissions de CO2 pouvant atteindre 45 tonnes par an par rapport aux modèles précédents. Un argument qui trouve écho dans un secteur où la durabilité devient un enjeu incontournable.

Côté performances, le poids maximal au décollage passe à 1 290 kg (2 844 livres), offrant une capacité d’emport supérieure, un atout pour les missions variées auxquelles l’appareil est destiné. Écoles de pilotage, missions de surveillance ou simples vols privés : le P2006T NG se veut polyvalent. Son cockpit revisité, équipé d’un système Garmin G1000 Nxi et d’un tableau de bord repensé, facilite l’accès aux commandes et améliore la connectivité avec les appareils mobiles. Quatre portes indépendantes – une pour chaque occupant et une pour les bagages – simplifient aussi l’embarquement, un détail pratique qui ne passe pas inaperçu.

Pour Tecnam, cette certification n’est pas un coup d’essai. “Nous certifions plusieurs nouveaux designs chaque année pour offrir à nos clients des avions toujours plus avancés”, a déclaré Giovanni Pascale Langer, directeur général de l’entreprise italienne, saluant au passage le travail de son équipe. Un propos qui rappelle la régularité avec laquelle le constructeur, basé à Capoue, enrichit son catalogue depuis des décennies. Le P2006T NG s’inscrit dans cette lignée, avec déjà des centaines de prédécesseurs en opération à travers le monde.

L’appareil ne se limite pas à une version standard. Une déclinaison “Sport” vise les propriétaires en quête de raffinement, avec des finitions haut de gamme, tandis qu’une configuration “Special Mission Platform” (SMP), dotée d’équipements spécifiques comme des trappes et une alimentation électrique dédiée, cible les opérations de recherche ou de cartographie aérienne. Cette diversité montre une volonté d’élargir le public du P2006T NG sans s’éloigner de son cœur de métier : l’aviation légère accessible et efficace.

Cette certification intervient dans un contexte où l’industrie aéronautique cherche à concilier performance et responsabilité écologique. L’EASA, garante des normes de sécurité en Europe, valide ici un appareil qui coche plusieurs cases : sobriété énergétique, modernité technique et adaptabilité. Reste à voir comment le marché accueillera cette nouveauté. Les premiers retours des utilisateurs, attendus dans les mois à venir, donneront un aperçu concret de ce que le P2006T NG peut apporter au secteur. Pour l’instant, Tecnam savoure une étape réussie, et l’aviation légère se dote d’un outil qui pourrait bien laisser sa marque.

