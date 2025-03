Les zones AZBA désormais accessibles en temps réel sur Mach 7 Pilot

Article publié le 12 mars 2025 par David Dagouret

L’application Mach 7 Pilot, disponible sur iOS et Android, intègre désormais l’affichage en temps réel des zones AZBA (Activités en Zones Basses Altitudes) actives directement sur tablette ou smartphone. Cette mise à jour, annoncée par X-One Technology, l’éditeur de l’application, répond à une demande croissante des utilisateurs pour une information aéronautique plus immédiate et accessible en vol.

Les zones AZBA, qui regroupent les secteurs du réseau RTBA (Réseau Très Basse Altitude) utilisé principalement par les forces militaires pour des entraînements à basse hauteur, sont des espaces clés à surveiller pour les pilotes civils. Leur activation, variable selon les jours et les horaires, est traditionnellement publiée la veille via les NOTAM ou consultable par téléphone auprès du Service de l’Information Aéronautique (SIA).

L’affichage en temps réel des zones AZBA s’ajoute à un éventail de fonctions déjà bien étoffé : suivi GPS, log de navigation, météo (METAR/TAF, TEMSI), NOTAM, cartes VAC ou encore profils de vol. Toutefois, X-One Technology précise que cette aide à la navigation ne remplace pas les documents officiels obligatoires à bord, conformément à la réglementation.

Disponible gratuitement dans sa version de base, Mach 7 Pilot propose des options payantes pour accéder à des cartes supplémentaires ou des fonctionnalités avancées. Cette mise à jour, déployée début 2025, est d’ores et déjà accessible aux abonnés après une simple synchronisation via l’Apple Store ou le Google Play Store.