Norse Atlantic Airways signe un février record avec un remplissage historique

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

En février, la jeune compagnie norvégienne a affiché un coefficient de remplissage de 95 %.

Norse Atlantic Airways a démarré l’année 2025 sur les chapeaux de roues. En février, la jeune compagnie norvégienne a affiché un coefficient de remplissage de 95 %, le plus élevé de son histoire encore courte, mais déjà bien remplie. C’est une progression notable : 23 points de pourcentage de plus que les 72 % enregistrés un an plus tôt. Derrière ce chiffre, une réalité opérationnelle qui témoigne d’une demande solide et d’une stratégie qui semble porter ses fruits.

Sur son réseau régulier, exploité sous sa propre marque, Norse a atteint un taux de remplissage de 93 %, contre 70 % en février 2024. Un bond qui reflète l’attrait croissant de ses vols transatlantiques à bas coûts, souvent opérés avec ses Boeing 787 Dreamliner. Au total, la compagnie a transporté 84 335 passagers sur 301 vols, mélangeant ses lignes régulières et ses opérations ACMI et charters. Cela représente une hausse de 66 % par rapport à l’année précédente, une croissance qui ne passe pas inaperçue dans un secteur où chaque siège compte.

Mais tout n’a pas été sans nuages. La ponctualité, un indicateur clé pour les voyageurs, a marqué le pas. Seuls 70 % des vols ont décollé dans les 15 minutes prévues, contre 84 % un an plus tôt. La compagnie pointe du doigt des facteurs hors de son contrôle : les retards imputables au contrôle aérien et la congestion dans certains aéroports. Des défis bien connus des habitués des grands hubs européens ou transatlantiques, qui rappellent que même une performance record peut être freinée par des vents contraires extérieurs.

Un autre moteur de cette réussite se trouve dans l’essor des activités ACMI et charters. En février, Norse a opéré 137 vols sous ces contrats – un chiffre qui tranche avec les 30 vols réalisés un an plus tôt. Cette diversification, qui consiste à louer des avions avec équipage à d’autres compagnies ou à organiser des vols affrétés, gagne du terrain dans la stratégie de l’entreprise. Elle permet de maximiser l’utilisation de la flotte, notamment pendant les mois d’hiver, souvent plus calmes pour les liaisons régulières.

Ce mois de février donne un aperçu du chemin parcouru par Norse depuis son premier décollage en juin 2022. Avec une flotte moderne et un positionnement low-cost sur des routes longue distance, la compagnie s’est taillé une place dans un marché compétitif. Les 95 % de remplissage ne disent pas tout – la rentabilité reste une question ouverte, dépendante des prix des billets et des coûts opérationnels –, mais ils traduisent une confiance des passagers et une capacité à remplir les avions, même en basse saison.

Reste à voir si ce rythme se maintiendra. La croissance des opérations ACMI, couplée à une demande transatlantique qui ne faiblit pas, offre des perspectives intéressantes. Mais les défis liés à la ponctualité et à la gestion des aléas externes seront à surveiller. Pour l’heure, Norse Atlantic Airways peut savourer un février qui fait date, tout en gardant les yeux rivés sur les mois à venir. Dans ce ciel en perpétuel mouvement, chaque vol compte.

