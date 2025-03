Ryanair reporte son passage aux cartes d'embarquement dématérialisées

Article publié le 11 mars 2025 par David Dagouret

Ryanair a confirmé le mercredi 5 mars qu’elle reportera son passage aux cartes d’embarquement 100 % dématérialisées au début de son programme hivernal, le 3 novembre 2025.

Cela signifie qu'à partir de novembre 2025, les passagers de Ryanair ne téléchargeront plus et n'imprimeront plus de carte d’embarquement papier physique, mais utiliseront à la place la carte d’embarquement numérique générée dans leur application “myRyanair” lors de l’enregistrement. Aujourd’hui, près de 80 % des 200 millions de passagers de Ryanair utilisent déjà cette carte d’embarquement numérique. Dans le cadre de cette initiative axée sur le service client, Ryanair prévoit d’éliminer presque tous les frais d’enregistrement à l’aéroport à partir de novembre 2025, puisque tous les passagers se seront enregistrés en ligne ou via l’application pour générer leur carte d’embarquement numérique.

À partir de novembre 2025, le passage de Ryanair aux cartes d’embarquement entièrement dématérialisées aidera les passagers à réduire leur empreinte carbone en limitant l’usage excessif de papier, ce qui permettra d’économiser plus de 300 tonnes chaque année. En plus d’être plus respectueuse de l’environnement, l’utilisation de l’application myRyanair améliore également l’expérience de voyage des clients grâce à une gamme de fonctionnalités et d’informations pratiques (notamment en cas de perturbations), telles que :

La nouvelle fonctionnalité "Commande au siège " permettant aux passagers de commander directement depuis leur siège et d’être servis en priorité

Des informations et mises à jour en temps réel sur les vols

Des mises à jour directes du centre de contrôle des opérations de Ryanair en cas de perturbation

Des mises à jour des informations relatives au terminal, à la porte d'embarquement et à l'embarquement

Des options de vol alternatives en temps réel en cas de perturbation

Tous les documents de voyage centralisés en un seul endroit pratique

Dara Brady, Chief Marketing Officer de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est la première compagnie aérienne en Europe en matière de choix, de tarifs avantageux et de service client. Ce passage aux cartes d’embarquement 100 % dématérialisées à partir de novembre 2025 nous permettra d’offrir une expérience de voyage optimisée, et simplifiée via l’application myRyanair notamment durant notre programme hivernal, une période moins chargée. Cette transition sera particulièrement utile en cas de perturbations, car elle permettra aux passagers de recevoir des mises à jour en temps réel directement depuis notre centre de contrôle des opérations, d’accéder à des alternatives de vols, ainsi qu’à des solutions de transfert ou d’hébergement si nécessaire.

Comme dans d’autres secteurs de billetterie (concerts, événements sportifs, trains, etc.), le passage au numérique s’est généralisé. Avec près de 80 % de nos clients utilisant déjà l’application myRyanair, il est temps d’accompagner les derniers passagers vers le digital. Cette transition leur permettra de réduire leur empreinte carbone tout en bénéficiant d’une expérience de voyage plus fluide et optimisée dès novembre 2025, alors que Ryanair continue sa croissance pour atteindre 300 millions de passagers au cours de la prochaine décennie."





