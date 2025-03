SCAT Airlines lance une nouvelle liaison Munich-Chymkent

Article publié le 28 mars 2025 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée dès le 27 mai 2025 et opérée à raison de trois vols par semaine.

Dès le 27 mai 2025, SCAT Airlines, la principale compagnie aérienne privée du Kazakhstan, proposera une nouvelle ligne reliant Munich à Chymkent. Les voyageurs pourront emprunter ce vol trois fois par semaine – les mardis, jeudis et samedis – pour un trajet d’environ six heures. Une belle avancée pour cette compagnie qui, forte de 28 années d’expérience, poursuit son développement en posant un pied en Europe.

Chymkent, où SCAT a établi son siège à l’aéroport local, est un carrefour clé pour ses opérations. Avec une flotte dominée par des Boeing, elle dessert surtout des villes d’Asie centrale et du Sud-Est, tout en offrant de nombreuses correspondances à travers le Kazakhstan. En ouvrant cette route vers Munich, SCAT élargit son horizon et se rapproche du marché européen.

Du côté de l’aéroport de Munich, cette liaison vient enrichir un réseau déjà tourné vers l’Asie centrale, rejoignant des vols existants vers le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Ce nouveau pont aérien devrait dynamiser les relations entre la Bavière et le Kazakhstan, deux régions liées par une solide coopération économique. Le Kazakhstan, avec ses ressources énergétiques et ses matières premières, est un partenaire de poids pour la Bavière, où de plus en plus d’entreprises locales choisissent d’investir en implantant des unités de production.

Mais cette ligne ne se limite pas aux affaires. Elle ouvre aussi la porte à des découvertes culturelles. Les Européens peuvent séjourner au Kazakhstan sans visa pendant 30 jours, une facilité qui invite à explorer Chymkent, la troisième ville du pays. Située au sud, elle est idéalement placée pour rayonner vers d’autres régions, entre patrimoine riche et paysages à couper le souffle.

En somme, SCAT Airlines et l’aéroport de Munich signent avec cette liaison un pas de plus vers une connexion renforcée entre l’Europe et l’Asie centrale, au service des voyageurs et des opportunités partagées.

Sur le même sujet