Volotea célèbre ses 10 ans de présence à Caen

Article publié le 31 mars 2025 par David Dagouret

Volotea et l’Aéroport de Caen-Carpiquet ont célébré leurs 10 ans de collaboration.

Volotea est présente à l'aéroport de Caen-Carpiquet depuis 2014 et célèbre donc une décennie d'opérations en Normandie. En dix ans, la compagnie a transporté plus de 1,3 million de passagers depuis et vers Caen.

Pour cette occasion, Volotea et l’Aéroport de Caen-Carpiquet ont réservé une belle surprise aux passagers du vol Marseille-Caen : une distribution de produits locaux et de goodies exclusifs aux couleurs de la compagnie.

En 2024, Volotea a transporté plus de 250 000 passagers à Caen, avec un taux de remplissage atteignant 94 %. Près d’un quart des vols ont été dédiés aux connexions insulaires, avec 3 destinations en Corse (Ajaccio, Bastia et Figari).

Cette même année, Volotea a affiché un très bon indice de satisfaction client (NPS) à Caen, avec un score de 46,1 points. Ce score élevé traduit la confiance et la satisfaction des passagers envers la compagnie et ses services. En 2024, 74 % des vols ont été à l'heure et un taux de réalisation des vols (sans retards ni annulations) de 98 %.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "En tant que Normand et Calvadosien, je suis fier de célébrer aujourd’hui 10 ans de présence de Volotea à Caen. Depuis notre premier vol vers Ajaccio en 2014 – toujours en service aujourd’hui – nous avons tissé un lien fort et durable avec ce territoire. Au fil des ans, nous avons continué à renforcer la connectivité du Calvados et à offrir à nos clients davantage d’opportunités de voyage qui étaient inexistantes auparavant. Cette réussite, nous la devons avant tout à la confiance et à la passion des équipes de l’Aéroport de Caen-Carpiquet et à l’engagement de tous nos partenaires locaux. Un immense merci à eux, ainsi qu’à nos passagers, qui nous accompagnent depuis une décennie dans cette belle aventure."

Manuel Le Roux, Président de la CCI Caen Normandie en charge de la gestion de l'aéroport de Caen Carpiquet a déclaré : "Nous avons pu apprécier, au cours des 10 dernières années, combien l'écoute et la qualité des échanges ont toujours été au cœur de la relation entre la CCI Caen Normandie et Volotea. Les collaborateurs de l'aéroport de Caen ont également su créer, et maintenir, cette relation unique et précieuse avec les équipes de soutien à Barcelone et avec l’équipage de vol. La compagnie aérienne a toujours eu pour ambition de relier les capitales régionales et d'innover, et elle l’a fait à l’aéroport de Caen avec plus d’1,3 million de passagers transportés."





