Article publié le 1 avril 2025 par Timéo Voldeveau

Clap de fin du site d'actualité, l’équipe mobilisée pour un projet secret "Bovolant".

C’est une page qui se tourne dans le monde de l’actualité aéronautique francophone. Après plus de 18 ans de reportages, d’analyses et de scoops sur l’aviation générale, civile et militaire, aeroweb-fr.net annonce aujourd’hui la fermeture définitive de son site. Une décision inattendue, mais motivée par une mission aussi surprenante qu’honorifique : l’équipe a été recrutée par le ministère des Transports pour superviser un projet aéronautique d’un genre nouveau, baptisé "Bovolant".

Lancé en toute discrétion dans les couloirs de Bercy, "Bovolant" ambitionne de révolutionner le transport bovin en France. Fini les camions diesel et les émissions polluantes : désormais, les vaches seront équipées d’ailes motorisées ultralégères, développées en partenariat avec Dassault Aviation et une start-up bretonne spécialisée dans les micro-turbines. Objectif ? Permettre aux troupeaux de rejoindre les pâturages ou les abattoirs par les airs, avec une autonomie de vol estimée à 50 km. "C’est une avancée majeure pour conjuguer aéronautique et agriculture durable", aurait confié une source proche du dossier.

Mais quel rapport avec aeroweb-fr.net ? Nos années d’expertise sur les technologies aéronautiques et la régulation de l’espace aérien auraient tapé dans l’œil des autorités. La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) nous a ainsi sollicités pour coordonner ce trafic d’un nouveau genre. "On m’a demandé de former des vaches à respecter les couloirs aériens et à éviter les drones livreurs de baguettes", raconte, mi-amusé mi-perplexe, l’un de nos rédacteurs. "Après avoir couvert le Rafale et l’A350, je ne pensais pas finir par gérer des troupeaux à 500 mètres d’altitude !"

Les premiers essais, menés dans le Massif central, auraient toutefois révélé quelques défis. Une vache aurait mal interprété son plan de vol et atterri sur le toit d’un hangar près de Clermont-Ferrand, causant un léger émoi parmi les riverains. Malgré ces aléas, le ministère reste confiant : le projet pourrait être opérationnel dès 2026, financé en partie par une taxe sur les billets d’avion – une mesure qui risque de faire gronder les compagnies aériennes.

Ainsi, chers lecteurs, c’est avec le cœur lourd mais une pointe de curiosité que nous vous disons au revoir. Merci pour votre fidélité au fil des ans. Si vous croisez une vache en vol stationnaire au-dessus de la campagne française, pensez à nous – ce sera peut-être l’un de nos protégés !

