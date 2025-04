Air Tahiti Nui et la Fédération Française de Surf prolongent leur partenariat

Article publié le 19 avril 2025 par David Dagouret

Depuis 2022, Air Tahiti Nui soutient les déplacements des équipes de France de surf.

La Fédération Française de Surf et la compagnie aérienne Air Tahiti Nui renouvellent leur partenariat pour accompagner les athlètes des équipes de France dans leur préparation aux grandes compétitions internationales, et notamment l'échéance majeure de 2028, à Los Angeles

Depuis 2022, Air Tahiti Nui soutient les déplacements des équipes de France de surf, facilitant les déplacements entre la France, Los Angeles, et la Polynésie française pour les étapes, entraînements et compétitions des équipes de France. Cette nouvelle convention s'inscrit dans l'héritage de l'épreuve de surf organisée à Teahupo'o en 2024, marquée par la victoire historique d'un surfeur tahitien, Kauli Vaast.

Le partenariat favorise également l'éclosion de nouvelles vocations, avec des étapes de préparation organisées notamment à Tahiti, considérée comme une base d'entraînement de référence mondiale.

Après le succès historique du surf Tahitien en 2024, marqué par le titre suprême décroché par Kauli Vaast à Teahupo'o, vécu en partage par la Fédération Française de Surf et par la Fédération Tahitienne de surf, ce partenariat permet de renforcer les échanges sportifs entre la métropole, et la Polynésie, mais aussi Los Angeles, destination desservie par Air Tahiti Nui, et futur site Olympique. Cette association permettra également de soutenir la promotion de la compagnie Air Tahiti Nui au cours des déplacements de la Fédération Française de Surf.

Jacques Lajuncomme, Président de la Fédération Française de Surf, a déclaré : "Le succès de l'athlète tahitien de l'équipe de France de surf, sur les vagues de Teahupo'o, donne une portée particulière à ce partenariat renouvelé. Grâce au soutien d'Air Tahiti Nui, nous pouvons maintenir une préparation exigeante à Tahiti pour nos équipes, en vue des grandes échéances internationales à venir."

Jean-Marc Hastings, Directeur France et Europe d'Air Tahiti Nui, a déclaré : "Depuis trois ans, Air Tahiti Nui s'engage pleinement auprès de la Fédération Française de Surf. Ce renouvellement affirme notre volonté d'accompagner les talents de demain et de promouvoir Tahiti et Los Angeles comme les sites incontournables pour la pratique et l'entraînement du surf de haut niveau."





