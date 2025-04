BOC Aviation commande 70 appareils de la famille A320neo

Article publié le 11 avril 2025 par David Dagouret

BOC Aviation, l'un des principaux loueurs d'avions au monde, a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur 70 appareils supplémentaires de la famille A320neo. Avec cette commande, le carnet de commandes d'appareils à livrer de BOC Aviation devient le plus important de son histoire avec Airbus.

Steven Townend, Chief Executive Officer et Managing Director de BOC Aviation a déclaré : "Cette transaction portera notre carnet de commandes Airbus à environ 200 appareils et portera le total de nos livraisons d'appareils Airbus à plus de 700 (y compris les achats et les cessions-bail) depuis notre première commande en 1996. Cette commande consolide notre position parmi les cinq premiers loueurs d'avions au monde et nous permet de disposer d'une solide réserve de livraisons pour la prochaine décennie. Nous sommes impatients de fournir à d'autres compagnies aériennes clientes cet avion populaire, économe en carburant et technologiquement avancé."

Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif d'Airbus chargé des ventes de l'activité Avions commerciaux, a déclaré : "Cette nouvelle commande majeure de BOC Aviation témoigne de sa confiance durable dans la famille A320, le monocouloir le plus performant au monde. Cet investissement significatif fait de BOC Aviation l'un des plus gros clients d'Airbus et souligne la demande forte et continue du marché pour nos avions économes en carburant et leur valeur à long terme. La famille A320 offre des avantages exceptionnels aux opérateurs, et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec BOC Aviation, en fournissant aux compagnies aériennes des solutions de flotte de pointe."





