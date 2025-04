Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du 1er trimestre 2025

Article publié le 20 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie américaine a enregistré 14 milliards de dollars de revenus opérationnels et un bénéfice avant impôts de 591 millions de dollars.

Delta Air Lines a présenté ses résultats pour le premier trimestre de l’année, et malgré quelques vents contraires, la compagnie affiche une rentabilité stable, fidèle à sa réputation de solide pilier de l’aviation américaine.

Avec 14 milliards de dollars de revenus opérationnels et un bénéfice avant impôts de 591 millions de dollars (sur une base non-GAAP), Delta reste sur une trajectoire maîtrisée, proche de ses performances de l’an dernier à la même période. Les revenus ajustés, eux, atteignent 13 milliards de dollars, en hausse de 3,3 % par rapport au premier trimestre 2024.

Ce sont surtout les segments premium, fidélité et international — désormais moteurs de la stratégie commerciale — qui ont tiré les résultats vers le haut. Ces trois leviers représentent à eux seuls près de 60 % des revenus.

Delta a toutefois dû faire face à un ralentissement de la demande sur le marché intérieur, dans un climat économique marqué par l’incertitude et les tensions commerciales. En réponse, la compagnie a décidé de ralentir le rythme de croissance de sa capacité pour le second semestre 2025, la maintenant finalement à un niveau comparable à celui de 2024.

La gestion des coûts et des investissements a également été resserrée, dans une logique de prudence face à l’environnement économique actuel. Pour le deuxième trimestre, Delta anticipe une évolution des revenus comprise entre -2 % et +2 %, avec une marge opérationnelle attendue entre 11 et 14 % et un bénéfice par action estimé entre 1,70 et 2,30 dollars.

Un bénéfice estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars est ainsi prévu sur la période, porté une nouvelle fois par la demande soutenue sur les classes premium et les liaisons internationales.

Côté flotte, Delta a accueilli neuf nouveaux avions au cours du trimestre, dont plusieurs Airbus A321neo, A220-300, A330-900 et A350-900. Ces appareils, plus performants sur le plan énergétique, viennent soutenir la stratégie d’efficacité du groupe.

La compagnie continue également d’étoffer son réseau international avec de nouvelles lignes annoncées : Atlanta–Marrakech dès octobre, un vol saisonnier vers Accra à partir de décembre, Cancún au départ d’Austin, ou encore Los Angeles–Melbourne.

Malgré des conditions météorologiques parfois difficiles, Delta a enregistré un taux d’achèvement record pour un premier trimestre, signe de sa solidité opérationnelle.

Sur le plan social, la compagnie a versé 1,4 milliard de dollars en partage de bénéfices à ses équipes pour l’année 2024, distribué comme le veut la tradition chaque 14 février. Un geste fort qui s’inscrit dans une politique RH saluée : Delta figure cette année à la 15e place du classement Fortune des 100 meilleures entreprises où travailler.

L’environnement économique mondial a toutefois conduit Delta à revoir légèrement ses ambitions. Le ralentissement du marché affaires a pesé sur les réservations, amenant la compagnie à revoir à la baisse ses prévisions de croissance des revenus pour 2025, désormais fixées entre 3 et 4 % (contre 7 à 9 % précédemment). Le bénéfice par action est lui aussi réajusté, entre 30 et 50 cents.

Mais la compagnie reste confiante. Avec 2,5 milliards de dollars de trésorerie opérationnelle ajustée et 1,4 milliard de flux de trésorerie disponible, elle conserve une marge de manœuvre confortable pour faire face aux incertitudes.

Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines a déclaré : "Malgré des défis inattendus ce trimestre, nos 100 000 collaborateurs ont permis à Delta de rester rentable. La conjoncture appelle à la vigilance, mais la baisse des prix du carburant et notre base financière solide sont des atouts."





Sur le même sujet