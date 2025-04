Delta et la Best Defense Foundation retournent en Normandie pour la quatrième année consécutive

Article publié le 15 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne assurera un vol charter direct le 31 mai entre Atlanta et l'aéroport de Deauville-Normandie, avec une arrivée en France le 1er juin et un retour à Atlanta le 9 juin.

Pour la quatrième année consécutive, Delta poursuit son programme Normandy Legacy Flight . Une initiative unique qui permet à des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et à des étudiants américains de retourner en Normandie pour commémorer l'anniversaire du Débarquement, honorer l'héritage de ces héros et transmettre leur mémoire aux jeunes générations.

En partenariat avec Michelin, Delta Air Lines et la Best Defense Foundation faciliteront le retour d'environ 30 vétérans en Normandie. En plus de soutenir des événements commémoratifs prévus sur une semaine, la compagnie aérienne assurera un vol charter direct le 31 mai entre Atlanta et l'aéroport de Deauville-Normandie, avec une arrivée en France le 1er juin et un retour à Atlanta le 9 juin. Ce vol marquera la quatrième fois seulement qu'une compagnie aérienne américaine atterrira directement en Normandie avec des passagers civils, les trois précédents étant les vols charters de Delta entre 2022 et 2024.

Sur place, les vétérans participeront à une série d'événements commémoratifs rendant hommage à la mémoire, à l'héritage et aux sacrifices des soldats, favorisant ainsi les échanges interculturels et la transmission du savoir.

Dans le cadre de cette initiative, la Best Defense Foundation a mis à disposition un accompagnateur pour chaque vétéran tout au long du séjour. Parmi eux, des membres de l'équipe Delta sont issus de son groupe de ressources pour les vétérans ( Veterans Business Resource Group , BRG) ainsi que d'autres BRG. Ces volontaires offriront une formation spécialisée et seront jumelés individuellement avec un vétéran afin de garantir un accompagnement adapté et des échanges enrichissants.

Delta s'est également associé à Aviramp, un fabricant britannique primé d'équipements d'embarquement, afin de garantir aux vétérans une expérience d'embarquement et de débarquement confortable et sécurisé, quelle que soit leur mobilité.

Dans le cadre de son engagement à préserver la mémoire des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et à transmettre leurs histoires aux générations futures, Delta s'associe une nouvelle fois à la Best Defense Foundation pour emmener 10 étudiants en Normandie via son programme NextGen . Cette immersion complète permettra aux jeunes de marcher dans les pas de l'Histoire aux côtés des vétérans, de visiter des sites emblématiques et d'assister à la cérémonie du Prix Liberté à Caen le 3 juin.

