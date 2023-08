Meeting aérien Amiens - Albert - Méaulte

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 27 août 2023

le dimanche 27 août 2023 Lieu : Méaulte (France)

Description de l'événement

Le Meeting Aérien de la Somme - Hauts de France se déroulera comme chaque année le 27 Août 2023 sur l'Aéroport International d'Amiens Henri Potez à Albert 80 . C'est un des plus importants chaque année en France et le plus important en Hauts de France . Avec plus d'une centaine d'aéronefs en vol ou au sol . des animations toute la journée de 10h00 à 18h00 , au sol avec l'ouverture des portes à 10h00 , des expositions , des attractions pour petits et grands , des simulateurs de vol , venez embarquer à bord de l'avion de la Patrouille de France ou encore d'un avion ou hélicoptère de la marine nationale , un village US 44 reconstitué avec des véhicules et figurants , des stands d'exposants , des stands de restauration et buvettes ...Démonstrations en l'air dès 12h00 , des avions anciens et modernes , des hélicoptères , des planeurs ou parachutistes , des patrouilles acrobatiques , des combats aériens 14/18 et 39/45 , les avions de chasse de Top Gun ou encore la prestigieuse Patrouille de France . Tout y est ou presque ...

Entrée gratuite pour les moins de 5 ans !!

Le prix des places est à partir de : 7.00 €

