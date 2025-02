Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 24 mai 2025 au dimanche 25 mai 2025

du samedi 24 mai 2025 au dimanche 25 mai 2025 Lieu : BA 123 Orléans-Bricy (France)

Description de l'événement

Un Meeting de l’Air ou Meeting National Aérien (MNA) a pour objectifs de dégager des excédents au profit de l’action sociale menée par la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA) et de promouvoir l’aéronautique afin de susciter des vocations auprès des plus jeunes.

Manifestation aérienne de grande ampleur organisée par la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air sur une base aérienne de l’Armée de l’Air et de l’Espace, un Meeting de l’Air s’inscrit également dans la politique de rayonnement et de recrutement de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de l’aviation civile. Elle contribue, par la participation d’un public nombreux, au renforcement du lien Armées-Nation.

Un meeting de l’air dure généralement deux jours. Il présente chaque jour une centaine d’appareils : exposition statique et présentation en vol d’aéronefs militaires et civils, de patrouilles acrobatiques et d’avions de collection. On peut notamment y voir les «Ambassadeurs» de l’Armée de l’Air et de l’Espace : la PATROUILLE DE FRANCE, la démonstration solo du RAFALE et celle de l’A400M, l’EQUIPE DE VOLTIGE de l’ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE. Le spectacle aérien, exceptionnel, dure 8 heures (10h -18h) chaque jour, sous réserve de disponibilité technique et d’une météo favorable.

Une zone «public» offre la possibilité de rencontrer le personnel et de découvrir les métiers de l’aéronautique, de l’armée de l’air et plus largement du ministère des armées, ainsi que des stands en lien avec le domaine aéronautique, un forum des métiers, un espace simulation et des stands «traditions» des unités

Meeting de l'Air d'Orléans-Bricy

Samedi 24 et Dimanche 25 Mai 2025

Ouverture de la billetterie le Samedi 1er Février à 11h00

Spectacle aérien de 10h00 à 18h00 - Ouverture des portes à 9h00

Vente en ligne uniquement (y compris les jours du Meeting)

Bénéficiez de tarifs réduits en achetant vos billets à l’avance – Préventes jusqu’au 30 Avril 2025

Attention ! Pour les Spotters : Ouverture des réservations le 1er février à 14h00

https://www.fosa.fr/meetingdelair/#