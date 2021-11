Dubaï Airshow 2021 : Air Corsica commande des ATR

Article publié le 17 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie de Corse devient le client de lancement du nouveau moteur ATR, le PW127XT.

ATR et Air Corsica ont annoncé au Salon aéronautique de Dubaï une commande ferme portant sur cinq ATR 72-600 neufs, équipés du tout dernier moteur par Pratt & Withney Canada : le PW127XT. Les premières livraisons sont prévues dès novembre 2022.



Air Corsica renouvelle ainsi l’intégralité de sa flotte ATR 72.



Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "C’est une grande fierté pour ATR de voir un client historique comme Air Corsica continuer à placer sa confiance en nos avions pour accompagner sa stratégie de croissance et de modernisation. En choisissant l’ATR, Air Corsica prend une décision stratégique, à la fois économique et responsable : c’est l’appareil le plus rentable pour opérer des routes régionales et la technologie la plus respectueuse de l’environnement disponible sur le marché."



Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de Surveillance d’Air Corsica, a déclaré : "Quand on assure une mission de service public, on se doit de considérer une multitude de facteurs : quel est l’avion le plus fiable, le plus efficace, le plus rentable, le plus moderne ? Et pour un territoire préservé tel que la Corse, nos exigences portent légitimement sur l’impact environnemental de nos appareils. C’est pourquoi nous avons choisi la dernière version de l’ATR 72-600, afin de poursuivre la modernisation de notre flotte, engagée depuis fin 2019."



Luc Bereni, Président du Directoire d’Air Corsica, a déclaré : "Depuis notre premier vol au printemps 1990, l’histoire de notre compagnie est étroitement liée à celle d’ATR, avec qui nous continuons à nous projeter vers l’avenir par cette commande de cinq ATR 72-600 équipés de moteurs PW127XT. Ces nouveaux appareils, encore plus performants, nous permettront de proposer plusieurs innovations en termes d’expérience client, tout en pérennisant le modèle de desserte aérienne de la Corse qui a fait notre succès : fréquence, régularité et fiabilité."





