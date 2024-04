Transavia France reçoit son 2e Airbus A320neo

Article publié le 22 avril 2024 par David Dagouret

Le 12 avril dernier, la compagnie low-cost du groupe Air France a pris livraison de son deuxième A320neo

Transavia France a pris livraison le 12 avril dernier de son deuxième Airbus A320neo. L'appareil est immatriculé F-HXSA et il a effectué son premier vol commercial ce jour, lundi 22 avril entre Paris-Orly et Valence. Le premier exemplaire d'Airbus A320neo, F-GNEO a été reçu par la compagnie low-cost d'Air France le 10 janvier 2024.



D’ici à la fin de l’année 2024, la flotte de Transavia France comptera treize A320neo.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "C'est avec une grande fierté que nous accueillons dans notre flotte le second A320neo, un outil qui permet notre développement en renforçant notre performance économique et environnementale. L’Airbus A320neo nous permet aussi de proposer à nos clients une nouvelle cabine plus moderne et une expérience à bord toujours plus confortable."





Sur le même sujet