Vueling et Make-A-Wish France signent un partenariat

Article publié le 23 avril 2024 par David Dagouret

Vueling a collaboré durant plus de 12 ans avec l’association Make-A-Wish Espagne et a contribué à réaliser les rêves de plus de 200 enfants et de leurs familles.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé avoir signé un partenariat avec Make-A-Wish France, organisation à but non lucratif qui réalise les vœux d'enfants atteints de maladies graves. Dans le cadre de cette collaboration, Vueling s'engage à mettre à disposition des billets d’avion afin de permettre aux enfants et à leurs familles de voyager vers les destinations de leurs choix et concrétiser leurs rêves.

Le but de cette initiative est de donner des ailes aux rêves des enfants qui reçoivent un traitement pour une maladie grave et de leur permettre de s’évader pour quelques temps de leur quotidien.

Vueling a collaboré durant plus de 12 ans avec l’association Make-A-Wish Espagne et a contribué à réaliser les rêves de plus de 200 enfants et de leurs familles.

Sandra Hors, Directrice de la Communication, des Relations Institutionnelles et du Développement Durable chez Vueling a déclaré : "Nous sommes impatients de travailler avec Make-A-Wish France afin de faire vivre des moments inoubliables à de nombreux enfants et à leurs familles et ainsi donner des ailes à leurs rêves. Toute l'équipe de Vueling est particulièrement engagée dans ce projet qui témoigne de notre engagement à connecter les individus à leurs aspirations et à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations les plus vulnérables."

Stéphanie Lhermitte, Directrice Générale de Make-A-Wish France a déclaré : "En réalisant les vœux les plus incroyables et inaccessibles des enfants, nous voulons leur montrer que rien n'est impossible et qu’ils peuvent eux aussi combattre la maladie. Les enfants de l’association rêvent de voyager pour s’extraire de leur quotidien et grâce à Vueling, nous allons pouvoir faire de ces vœux une réalité !"





Sur le même sujet