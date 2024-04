Volotea renforce son offre entre Lille et le Maroc

Article publié le 23 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne lance une nouvelle route entre Lille et Agadir.

Les vols seront disponibles à partir du 10 novembre 2024, et à raison d’un vol par semaine, le dimanche. La compagnie proposera 42 vols sur cette route. Avec cette nouvelle route en direction d’Agadir, Volotea renforce sa connectivité des capitales régionales européennes, marquant ainsi la 30ème route depuis l'aéroport de Lille et la 2ème vers le Maroc.

La ville lilloise est reliée à 8 pays (France, Espagne, Grèce, Italie, Croatie, Bulgarie, Maroc et Portugal).

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de cette nouvelle liaison aérienne vers Agadir au départ de l'aéroport de Lille. Notre objectif est d'offrir à nos clients toujours plus d'options pour découvrir de nouveaux horizons, en particulier lors de la saison hivernale. Cette nouvelle route témoigne de notre engagement à renforcer la connectivité entre les Hauts-de-France et des destinations prisées comme Agadir. Elle s'ajoute à notre vaste réseau existant et illustre notre volonté continue d'élargir nos horizons."

Sur le même sujet