Mermoz Academy de Tours commande des Tecnam P-Mentor

Article publié le 22 avril 2024 par David Dagouret

L'académie a commandé 10 exemplaires du P-Mentor.

L'académie "Mermoz Academy" a commandé 10 exemplaires du Tecnam P-Mentor dans le cadre de son programme d'expansion de sa flotte. Ces avions seront utilisés pour les cours de PPL (Private Pilot Licence) et MPL (Multi Pilot Licence).



L'académie, qui opère en France depuis 2018, compte actuellement 220 élèves et une flotte de dix (10) P-Mentor, cinq (5) P2006T bimoteurs et quatre (4) P2010 monomoteurs quadriplaces.



L'académie forme 150 élèves par an sur différentes bases dans le sud de la France (Nîmes), à Tours, aux États-Unis et au Canada. Les instructeurs sont d'anciens pilotes de l'armée de l'air et de l'aviation de ligne afin d'offrir aux élèves une formation aux normes les plus élevées de l'industrie.



Stéphane Larrieu, directeur général de Mermoz Academy, a déclaré : "Avec cette nouvelle acquisition, nous disposons désormais d'une flotte Tecnam harmonisée qui nous permet d'offrir une formation au pilotage moderne, du PPL à l'IR ME. Mermoz Academy possède sa propre flotte et l'entretient en interne par l'intermédiaire de son centre de service Tecnam agréé. Nous pensons avoir tous les "outils" pour offrir une formation au plus haut niveau, en aidant les compagnies aériennes et les étudiants à répondre à leurs besoins."



Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam, a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Mermoz Academy et de constater sa croissance. La flotte Tecnam est une solution unique sur le marché, garantissant fiabilité, maîtrise des coûts, formation intelligente et faibles émissions. Avec Mermoz, nous sommes fiers d'innover le paradigme de la formation au pilotage en France."





