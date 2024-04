Article publié le 19 avril 2024 par David Dagouret

Lors du salon aéronautique de Friedrichshafen, nous avons rencontré Aurélie qui nous a parlé de son aventure qui est de rejoindre les Etats-Unis en ULM Autogire.

C'est au deuxième jour du salon de Friedrichshafen que nous avons rencontré Aurélie Rivière-Surzur, pour nous parler de cette aventure "Fly The North". L'objectif semble simple : rejoindre Oshkosh aux Etats-Unis depuis la France, mais le véritable défi est de le faire en ULM Autogire en passant par une route nord.

Aurélie, mère de famille et pilote depuis 18 ans en parapente, paramoteur et autogire, ne sera pas seule dans cette aventure, car elle sera épaulée par un pilote chevronné, Christophe Gonin, un agriculteur qui a une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du parapente et il est également pilote depuis 30 ans en parapente, paramoteur, pendulaire et autogire.

Aurélie et Christophe partiront après le salon aéronautique de Freidrichshafen pour rejoindre Oshkosh et participer au Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture qui est le plus grand rassemblement au monde d'aviation légère. Ce meeting se déroule tous les ans au mois e juillet sur l'aéroport de Wittman à Oshkosh, dans le Wisconsin.

Ces deux aventuriers prévoient une aventure d'environ 3 mois avec environ 16 000 km à parcourir en Autogire avec plus de 60 étapes, mais surtout des vols dans des territoires difficiles comme l'Islande ou le Groenland et également des traversées maritimes de plus de 400 km avec les contraintes météo de l'Atlantique Nord.

Ce voyage est une première en tandem et à bord d'un Autogire. Concernant l'appareil utilisé, il s'agit d'un Autogire, Argon GTL 915iS, indicatif radio F-JLEK, avec capacité carburant modifiée pour pouvoir embarquer 120 litres d'essence et avoir une autonomie de vol d'environ 4h30. Le moteur est donc un Rotax 915iS qui développe une puissance de 141 CV.

Nous suivrons avec intérêt cette aventure hors norme et nous vous partagerons des nouvelles d'Aurélie et Christophe sur Aeroweb-fr.net, mais vous pouvez également les suivre sur la page facebook ainsi que sur le site "fly the north".

