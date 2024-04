Play : résultats de mars 2024

Article publié le 23 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 142 918 passagers au mois de mars dernier.

Play a annoncé ses résultats pour le mois de mars 2024. La compagnie islandaise a transporté 142,918 passagers en mars 2024 soit une hausse de 65 % par rapport au mois de mars 2023 avec 86 661 passagers.

La compagnie a atteint un taux de remplissage de 88,1 % en mars 2024, contre 80,6 % en mars 2023. Le taux de remplissage du mois de mars 2024 est le plus élevé enregistré par Play au cours d'un mois d'hiver.

Au total, 25,6 % des passagers Play ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 36 % ont voyagé à destination de l'Islande et 38,4 % étaient des passagers en correspondance (VIA). La proportion de passagers à destination de l'Islande montre que la demande pour la destination repart à la hausse après un ralentissement dû à une couverture médiatique trompeuse concernant l'activité sismique de l'Islande l'année dernière.

Le taux de ponctualité s’élève à 94 % au mois de mars, soit l’un des plus élevés dans le secteur de l’aviation.

La demande a été soutenue pour les destinations de loisirs de Play. Alicante, Lisbonne, Madrid, Barcelone et Ténérife ont enregistré un taux de remplissage d'environ 90 %. Les destinations urbaines en Europe ont également enregistré une forte demande, Londres, Berlin, Paris et Copenhague ont enregistré un taux de remplissage de plus de 90 %, tandis que Dublin et Amsterdam frôlent les 90 %.

Einar Örn Ólafsson, PDG de Play, a déclaré : "Nous avons enregistré un taux de remplissage satisfaisant en mars, les vacances de Pâques ayant largement compensé l'impact négatif des activités sismiques de la fin d'année 2023. La haute saison se profile à l'horizon et nous sommes impatients de battre de nouveaux records. Le nombre de passagers à destination de l'Islande avec Play ainsi que celui des passagers en correspondance témoignent de tout le travail que nous avons accompli pour renforcer notre notoriété sur les marchés étrangers et pour lesquels nous proposons des prix compétitifs. Je suis extrêmement fier de notre équipe, et du taux de ponctualité en mars qui démontre le professionnalisme de mes collaborateurs."





Sur le même sujet